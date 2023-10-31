В Азербайджане заблокированы более 2 миллионов адресов электронной почты

БАКУ /Trend/ - Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана за три квартала текущего года обработано 21 миллионов 738 тысяч адресов электронной почты, созданных для государственных структур. Из них 19 миллионов 467 тысяч были переданы пользователям, а 2 миллиона 4 тысячи - заблокированы из-за вредоносного контента.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в бюллетене Государственной службы специальной связи и информационной безопасности о работе за девять месяцев этого года по обеспечению информационной безопасности государственных структур.

Согласно отчету, в настоящее время услугами электронной почты, обеспеченной специальными средствами защиты, пользуются 30 тысяч сотрудников государственных учреждений с 543 доменными именами.

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