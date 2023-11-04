БАКУ /Trend/ - Азербайджан и "Huawei" обсудили сотрудничество в сфере технологий «5G», сообщает в субботу Trend.

Согласно данным Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, состоялась встреча с вице-президентом "Huawei" по региону Ближнего Востока и Центральной Азии Лю Тонгом и другими представителями компании.

В ходе встречи стороны обсудили будущие направления сотрудничества в таких областях, как инфраструктурные проекты по ИКТ, технологии нового поколения "5G" и "облачные" сервисы.

Начальник Госслужбы Ильгар Мусаев подчеркнул на встрече большие перспективы сотрудничества между сторонами.

Отметим, что согласно данным статистического центра Global Stats, удельный вес устройств "Huawei" на азербайджанском рынке составил 2,17 процента в сентябре 2023 года.

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