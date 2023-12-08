БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Эстония начнут программу по развитию лидеров “цифровой трансформации”.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил партнер Digital Nation Таави Линнанмяэ (Taavi Linnamäe).

"Мы в Азербайджане, чтобы начать программу по развитию лидеров “цифровой трансформации” с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана. Потому что одно из главных заблуждений заключается в том, что цифровая трансформация связана с технологиями. Нет, это не так. На самом деле, она связана с менеджментом. Это в большей степени тренинги по управлению, управлению изменениями, проектированию услуг. Все могут заниматься технологиями. У вас есть замечательные технологические компании здесь, в Азербайджане, или вы также можете передать их на аутсорсинг другим компаниям в остальном мире, чтобы они создали технологию. Но сами по себе технологии не помогут. Чтобы "цифровое правительство" работало, вам нужны специалисты внутри страны, которые разделяют схожее понимание того, что такое видение и как его достичь, и способны инициировать и возглавить изменения. В течение следующих лет мы должны сформировать будущих специалистов, которые будут управлять, я надеюсь, более быстрым и эффективным путем цифровой трансформации. У Эстонии есть, чем поделиться из своего опыта", - отметил он.

Новость обновляется