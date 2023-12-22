Слишком крут для такой цены. Обзор смартфона HONOR X7b

Международный бренд HONOR привез в страну новый смартфон — HONOR X7b. Модель доступная по цене, хотя по характеристикам и возможностям метит в более дорогой сегмент. Так, здесь есть большой и яркий экран, много памяти, мощный процессор, высокая автономность, продвинутая камера и много другого. Посмотрим, как все это сочетается в одном телефоне.

Строгая внешность

Дизайн HONOR X7b — ода минимализму. Здесь нет ни одной лишней или кричащей детали. Особенно строго смотрится модель в корпусе черного цвета. Столь же строгий и минималистичный — зеленый HONOR X7b. А вот мерцающий серебристый уже чуть более игривый и напоминает рисунок мороза. Все три расцветки имеют матовое покрытие, приятны тактильно и не маркие.

Камеры аккуратно встроены в две круглые площадки. Отметим наличие стереодинамиков с высоким запасом громкости. Телефон способен заменить маленькую колонку. В HONOR X7b можно использовать две SIM-карты, или установить в один слот карту памяти. Любители слушать музыку через проводные наушники обрадуются наличию аудиоразъема.

Несмотря на габариты, HONOR X7b отлично лежит в руке. В первую очередь благодаря крышке, которая имеет закругления по периметру.

Большой и яркий дисплей

Смартфон получил огромный дисплей с диагональю 6,8 дюйма. Высокое разрешение обеспечивает цельную и приятную картинку. Матрица характеризуется высоким запасом яркости до 850 нит. То есть изображение будет хорошо различимо даже на ярком солнце.

Традиционно для смартфонов HONOR присутствуют разные технологии защиты зрения. Это и снижение яркости до 2 нит в темном помещении, и особый режим с уменьшением синего свечения, и циркадный ночной экран.

Всегда четкие фото на 108 Мп камеру

У HONOR X7b есть четыре камеры: фронтальная, основная на 108 Мп, сверхширокоугольная и датчик для съемки фото супермакро. Главные сенсор может похвастаться высокой светочувствительностью, что особенно заметно при ночной съемке.

Любопытно, что X7b умеет записывать видео сразу на две камеры. Например, активными могут быть сразу фронтальный датчик и основной сенсор.

Мощный чип, куча памяти, быстрая зарядка

Новинка построена на процессоре Qualcomm Snapdragon 680. Это восьмиядерный чип, который идеально подходит такому смартфону. Переплачивать за излишнюю производительность не приходится, а для выполнения любых ежедневных задач мощности Snapdragon 680 хватает. Так что и фильмы, и игры здесь будут чувствовать себя как дома.

Оперативной памяти здесь 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Если система решит, что «оперативки» не хватает, то выделит еще 8 ГБ. Сложно представить, когда столько может понадобиться. Если же перестанет хватать накопителя, на помощь придет карта памяти.

Огромного аккумулятора на 6000 мАч спокойно хватает на три дня работы практически любой интенсивности. В абсолютных цифрах это более 18 часов непрерывного проигрывания онлайн-видео или больше суток просмотра соцсетей нон-стоп. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 35 Вт.

HONOR X7b — бескомпромиссный смартфон. Стоит недорого, а возможности у него — как у аппарата более высокого класса. Купить новинку можно в магазинах партнеров Irşad, Kontakt Home, Baku Electronics, Elit Optimal, Soliton, Umico, MG Store, Smart Electronics и ByTelecom за 399.99 AZN при покупке за наличные.