Вниманию абонентов Azercell!

БАКУ /Trend/ - Доводим до вашего сведения, что некоторым абонентам недавно пришлось столкнуться со случаями мошеннических предложений по продаже поддельных номеров от имени ООО «Azercell Telekom». Также были замечены случаи, когда мошенники связываются с абонентами от имени нашей компании, требуя данные удостоверений личности, предлагая поддельные номера, и выдвигая требования об оплате. Проверки, проведенные Azercell на основании запросов абонентов, показывают, что ни Azercell, ни официальные дилеры компании по продаже номеров не проводили никаких операций по регистрации присланных мошенниками на имя абонентов номеров. Принимая во внимание, что вышеупомянутые нежелательные ситуации не имеют никакого отношения к «Azercell Telekom», пострадавшим гражданам рекомендуется обращаться в правоохранительные органы.

Azercell призывает своих абонентов следовать основным рекомендациям по безопасности с целью предотвращения возможного мошенничества при выборе и заказе номера:

- Будьте осторожны, принимая звонки от незнакомых вам людей, предлагающих вам приобрести номер или запрашивающих конфиденциальную информацию;

- Не совершайте платежи на основании звонков или SMS, поступающих от неизвестных лиц;

- Не сообщайте информацию об удостоверении личности источникам, которым вы не доверяете;

- Также не пользуйтесь сайтами с сомнительным содержанием и не принимайте участие в проводимых посредством этих сайтов играх, конкурсах и т.п.;

- Не переходите по подозрительным ссылкам, приходящих в SMS или сообщениях WhatsApp.

Для приобретения нового номера используйте только официальные источники компании Azercell:

• Официальный канал продаж: сайт www.azercellim.com;

• Магазины Azercell Exclusive, а также магазины официальной дилерской сети, адреса и контактные телефоны которых вы можете найти по ссылке: https://www.azercell.com/az/personal/azercell-stores.html .По ссылке абоненты могут просмотреть список номеров, чтобы проверить действительность предложений, предоставляемых официальными дилерами Azercell.

По любому вопросу, который может возникнуть в процессе приобретения номера, обращайтесь только к одному из официальных средств коммуникаций компании Azercell:

• Служба онлайн-поддержки абонентов: https://www.azercell.com/az/;

• Официальные страницы Azercell в Facebook, Twitter и Instagram;

• Телефонный центр Azercell:

- Для абонентов фактурной линии: +994(012) 4905252 или короткий номер 6565

- Для абонентов нефактурной (SimSim): +994(012) 4904949 или короткий номер 2002.