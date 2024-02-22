При поддержке Azercell азербайджанские школьники вновь вошли в число победителей

БАКУ /Trend/ - С 9 по 18 февраля 2024 года в Румынии прошла VIII олимпиада среди школьников по программированию InfO(1)Cup. Конкурс проводился в режиме онлайн. Соревнования позволили проверить знания по программированию 135 школьникам из 13 стран мира. Представители Азербайджана, проходящие подготовку и принимающие участие на международных олимпиадах по информатике при поддержке Azercell, выступили успешно и завоевали золотую и бронзовую медали.

Ученик 10-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли был награжден золотой медалью, а ученик 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Рауль Джафарли был удостоен бронзовой медали. Следует отметить, что это первая золотая медаль, завоеванная нашими школьниками на упомянутых соревнованиях. До сегодняшнего дня азербайджанская команда являлась обладателем 3 серебряных и 3 бронзовых медалей InfO(1)Cup.

Отметим, что с 2017 года процесс подготовки национальных сборных к международным олимпиадам по информатике осуществляется Институтом образования на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного между ООО «Azercell Telecom» и Министерством науки и образования Азербайджанской Республики. За этот период команда, успешно представляющая нашу страну, завоевала в общей сложности 60 медалей на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, в числе которых 4 золотые, 16 серебряных и 40 бронзовых медалей.