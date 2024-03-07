Более 150 провайдеров имеют около 1,9 миллиона абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Более 150 интернет-операторов и провайдеров имеют около 1,9 миллиона абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, руководитель рабочей группы "технологии и инновации" Самир Мамедов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"Более 150 интернет-операторов и провайдеров имеют около 1,9 миллиона абонентов фиксированного широкополосного доступа в Интернет в Азербайджане. Около 70 процентов из них обеспечены интернет-услугами по оптоволоконному кабелю. Средняя скорость фиксированного широкополосного Интернета в нашей стране составляет 35,2 Мбит/с. Эти показатели значительно выше, чем в предыдущие годы. В настоящее время Интернетом пользуется 88,1 процента населения страны. В целом покрытие сети 3G и 4G в стране приближается к 100 процентам. В настоящее время количество активных абонентов мобильного интернета в нашей стране превышает 8,8 миллиона человек. Количество активных абонентов мобильного интернета на 100 человек – 86" , - отметил он.

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