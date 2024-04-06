Национальная стратегия по искусственному интеллекту в Азербайджане находится на стадии утверждения

БАКУ /Trend/ - Национальная стратегия по искусственному интеллекту находится на стадии утверждения.

Об этом Trend сказала председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.

"Национальная стратегия по искусственному интеллекту находится на утверждении у правительства. Однако обсуждения продолжаются”,- сказала она.

По словам Велиевой, данное направление является одним из приоритетов агентства.

“Надеюсь, что стратегия будет принята в текущем году", - подчеркнула она.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.