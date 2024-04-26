Азеркосмос и "Türksat" подписали соглашение

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азеркосмос" и спутниковый оператор Турции "Türksat" подписали коммерческое соглашение, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным ОАО, благодаря этому сотрудничеству "Türksat" будет использовать ресурсы спутника "Azerspace-2" в проектах передачи данных в африканском регионе. В то же время Азеркосмос сможет воспользоваться новыми спутниковыми технологиями "Türksat".

Напомним, что ОАО "Азеркосмос" стремится стать одной из движущих сил мировой космической отрасли, участвуя в широком спектре научно-исследовательских работ и крупных глобальных проектах, сотрудничая с международными заинтересованными сторонами и партнерами, а также внедряя местные ноу-хау.

Цель ОАО "Азеркосмос" - создание космической экосистемы в Азербайджане.

Отметим, что по итогам 2023 года доходы ОАО "Азеркосмос" от предоставления спутниковых и телекоммуникационных услуг составили 19,8 миллиона долларов США. Это на 25,56 процента, или 6,8 миллиона долларов меньше показателя 2022 года. Согласно данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, только в декабре доходы "Азеркосмос" от экспорта услуг в 45 стран составили 1,8 миллиона долларов.

В отчетный период, по данным центра, ОАО осуществило экспорт спутниковых и телекоммуникационных услуг в Великобританию (на 5,8 миллиона долларов), Люксембург (4,1 миллиона долларов), ОАЭ (1,6 миллиона долларов), Германию (один миллион долларов) и Нигерию (724,9 тысячи долларов).

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