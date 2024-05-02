Требования правил о платежных операциях являются важным шагом к отказу от физических платежных карт в Азербайджане - Тамерлан Рустамов (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Требования, изложенные в "Правилах осуществления платежных операций и платежных инструментов", являются важным шагом к отказу от использования физических платежных карт в Азербайджане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель директора департамента платежных систем Bank of Baku, руководитель экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Тамерлан Рустамов.

"В первую очередь следует отметить, что данные правила были приняты в целях применения требований законов Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О небанковских кредитных организациях" и "О платежных услугах и платежных системах". Эти правила, определяющие ряд новых подходов в экосистеме цифровых платежей, впервые определили требования к кредитным переводам, прямому дебетованию, платежным картам и электронным деньгам, которые являются платежными инструментами", - сказал Рустамов.

По его словам, эмиссия кредитных карт небанковскими кредитными организациями также будет осуществляться в соответствии с требованиями данных правил.

"На этой основе небанковскими кредитными организациями платежные счета будут обеспечены в соответствии с "Правилами об открытии, ведении и закрытии банковских счетов" Центрального банка Азербайджана", - сказал Рустамов.

Он отметил, что в правилах традиционное понятие "платежное поручение" заменено на "кредитный перевод", определены требования к малообъемным платежным инструментам. Были сохранены общие рамочные требования к исполнению платежного поручения, отдельных инкассовых поручений, предписаний налоговых и таможенных органов.

"В правилах определен платежный инструмент, позволяющий плательщику - пользователю платежного сервиса совершить платежную операцию с использованием платежной карты. Речь идет о применении требований к карточным платежным инструментам при осуществлении платежных операций через мобильное устройство, на котором установлено платежное приложение. Со вступлением в силу этих правил "Инструкции по безналичным расчетам и переводам денег в Азербайджанской Республике" и "Правила эмиссии и использования платежных карт" признаются утратившими силу", - добавил Рустамов.

По его словам, обеспечение информационной безопасности при операциях с платежными картами в качестве приоритетного вопроса было определено и в "Правилах эмиссии и использования платежных карт". В новых правилах сфера применения этого требования была еще больше расширена и применена ко всем платежным инструментам.

"Так, согласно статье 3.17 правил, передача, сбор, обработка и клиринг информации о платежных операциях, совершаемых внутри страны, а также техническое обслуживание эмиссии и эквайринга платежного средства осуществляются внутри страны.

В предыдущей редакции это требование распространялось только на сервисные центры по операциям с платежными картами. В настоящее время под действие закона подпадает любая организация, включая поставщика платежных услуг и оператора платежной системы", - сказал Рустамов.

Эксперт отметил, что в связи с дальнейшим расширением применения в нашей стране инновационных платежных решений и технологий, таких как GooglePay, ApplePay, требование об исключении сохранилось и в этих правилах.

"Согласно статье 3.18 правил, между поставщиками платежных услуг и поставщиками платежных систем и операторами платежных систем, действующими за пределами страны, может осуществляться прямой обмен информацией об операциях, совершаемых внутри страны", - добавил он.

Рустамов отметил, что согласно правилам, электронные деньги могут выпускаться только в двух формах: идентифицированной или неидентифицированной. Требования к электронным деньгам, идентификация которых не требуется, то есть их максимальная сумма и условия использования, такие же, как и к платежным средствам малого объема.

"Объем платежных операций в течение одного календарного месяца по платежному инструменту малого объема и не требующему идентификации не должен превышать 300 манатов или их эквивалентов в иностранной валюте. Объем денежных средств, хранящихся в данном инструменте, также не должен превышать 300 манатов или их эквивалентов в иностранной валюте. С помощью этого платежного инструмента, пользователем которого является только физическое лицо, совершаются платежи только внутри страны. С этим платежным средством не допускается осуществление денежных переводов и снятие наличных. Электронные деньги могут выпускаться в национальной и иностранной валюте. Требование к максимальному размеру обязательств по электронным деньгам, эмитируемым поставщиками платежных услуг, определяется Центральным банком. Данное требование может быть определено индивидуально в отношении каждого поставщика платежных услуг", - добавил эксперт.

Замдиректора департамента также отметил, что электронные деньги не считаются депозитом. "В соответствии со статьей 13.1.2 закона "О платежных услугах и платежных системах", при предоставлении лицу, желающему владеть электронными деньгами, информации об эмиссии электронных денег и правилах их использования до эмиссии электронных денег, должно быть указано, что электронные деньги не считаются депозитом, не застрахованы в соответствии с законом Азербайджанской Республики" О страховании вкладов", а также, что на эти средства не выплачиваются проценты или другие доходы", - сказал он.

Рустамов подчеркнул, что впервые в нашей стране в целях дальнейшего укрепления конкурентной среды на рынке платежных карт, устранения возможных негативных последствий при реализации проектов по оплате интернет-услуг и кэшбэк-проектов было предусмотрено регулирование торговых кодов хозяйствующих субъектов, известных как "код MCC".

"По требованию покупатель должен установить торговый код (код MCC) хозяйствующего субъекта в соответствии со сферой деятельности хозяйствующего субъекта во время платежной операции на основе карты. Также покупатель должен представить без изменения торговый код экономического субъекта по авторизации и клирингу одной и той же платежной операции на основе карты. Таким образом, изменение этих кодов и последующее представление их в другой форме при клиринге оказывает прямое негативное влияние на расчет межбанковских комиссий за услуги и рентабельность эмитента", - сказал он.

По словам эксперта, согласно еще одному нововведению, отражение реквизитов платежной карты на самой карте больше не является обязательным.

"Однако эмитент должен сделать доступными для пользователя карты эти данные, а именно наименование эмитента, номер платежной карты, срок ее действия, контактные данные эмитента, принимающего заявки, или оператора платежной системы, обслуживаемой эмитентом, в течение 24 часов. Это требование является важным шагом на пути к устранению физической зависимости от платежных карт в нашем обществе и полному отказу от физических карт на следующем этапе. Такой подход окажет дополнительную поддержку развитию услуги мобильного банкинга. Кроме того, из правил исключены требования ограничительного характера к корпоративным картам. Я считаю, что в следующем стратегическом периоде это еще больше расширит использование корпоративных карт в качестве платежного инструмента", - сказал он.

Рустамов отметил, что согласно требованию правил, учет денежных средств по платежным операциям, осуществляемым данным платежным инструментом, может осуществляться эмитентом по общему (консолидированному) счету.

"Эмитенты могут вести учет предоплаченных карт, идентифицированных для участия в платежных системах, в том числе в "Системе мгновенных платежей", через отдельные платежные счета. Это позволит осуществлять платежи, применяя "IBAN" к платежному счету, к которому привязан предоплаченный платежный инструмент. Согласно данному требованию, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут совершать операции по инструментам предоплаты. Учет этих платежных операций должен вестись индивидуально, а не по общему (консолидированному) счету", - заключил он.

Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правила осуществления платежных операций и платежных инструментов" в начале апреля.

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