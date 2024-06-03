Оман рассматривает возможность участия Азербайджана в развитии продуктовой и сервисной экосистем страны - StrategEast

БАКУ /Trend/ - Оман рассматривает возможность участия Азербайджана в развитии продуктовой и сервисной экосистем страны, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным StrategEast, об этом сказал президент компании Анатолий Моткин в ходе форума "Comex 2024".

"Оман заинтересован получать качественные цифровые услуги и рассматривает возможность участия стран Центральной Азии, в частности Азербайджана, в развитии продуктовой и сервисной экосистем страны. Оман понимает и высоко ценит тот вклад, который на уровне повышения экспертизы в IT-сферу могут принести кавказские страны. Уверен, это начало долгого и продуктивного сотрудничества в сфере IT между регионами Персидского залива и Центральной Азией", - отметил президент StrategEast.

Кроме того, сообщается, что участники из Азербайджана подчеркнули, что технологическое партнерство между Азербайджаном и Оманом является многообещающим.

"Совместная работа позволит нам развивать экономику, улучшать торговлю и создать новые возможности для инвестиций и расширения технологических стартапов. Это принесет пользу как странам, так и всему региону", - прокомментировали участие в "Comex 2024" участники из Азербайджана.

Напомним, что StrategEast - ведущая независимая организация, работающая над развитием цифровой экономики Евразии в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, агентствами по развитию, глобальными технологическими компаниями и правительствами стран Евразии.

StrategEast - некоммерческая организация с офисами в США, Украине, Грузии, Кыргызстане и Казахстане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!