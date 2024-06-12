БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведется работа над проектом разработки инвестиционного калькулятора в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в кулуарах проходящего в Баку семинара по индексу готовности интеллектуальной промышленности.

"4SIM на следующем этапе совместно с AZPROMO, UNESCAP, Всемирным экономическим форумом и другими партнерами проведет мероприятия в области инвестиционных технологий. В то же время проект разработки инвестиционного калькулятора для Азербайджана будет продолжен. Мы также станем частью цифровизации малого и среднего бизнеса, предусмотренной в стратегии развития цифровой экономики, которую мы начали", - подчеркнул он.

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