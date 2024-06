Visa работает над расширением списка азербайджанских банков, подключенных к Apple Pay и Google Pay (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Visa активно работает над расширением списка азербайджанских банков, подключенных к Apple Pay и Google Pay.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев.

"Токенизация была запущена в Азербайджане только в 2019 году. Однако уже сегодня проникновение токенизированных платежей в стране заметно выше, чем во многих других странах, в том числе тех, которые внедрили эту технологию раньше. Мы с гордостью отмечаем, что на данный момент каждая пятая безналичная транзакция в Азербайджане (сюда входят, например, платежи с использованием физических карт или онлайн-платежи в сфере электронной коммерции) совершается самым современным и передовым методом – бесконтактно. Это замечательный показатель", – сообщил Нурлан Гаджиев.

Старший директор Visa также напомнил, что в настоящее время подключены к Apple Pay и прошли соответствующую сертификацию 14 азербайджанских банков, а к Google Pay – 15.

"Азербайджан совершил значительный скачок в этом направлении за непродолжительный срок: Apple Pay пришел в страну в 2021 году, а Google Pay – в 2022 году, – подчеркнул он. – Безусловно, надеемся, что количество подключенных банков в Азербайджане продолжит расти. Мы рады сотрудничеству с различными игроками рынка и открыты для новых партнерств".

По словам Гаджиева, в скором будущем Visa планирует реализовать в Азербайджане новый проект в рамках глобальной инициативы по поддержке женщин-предпринимателей She's Next Empowered by Visa.

"Инициатива She's Next Empowered by Visa была запущена в Азербайджане в 2021 году и сразу же нашла большой отклик среди азербайджанских женщин. В том же году реализовали первую волну программы. Более тысячи азербайджанок стали слушательницами образовательных вебинаров по различным темам, полезным для ведения бизнеса. В 2022 году мы расширили инициативу: провели конкурс Visa Elevator Pitch Day. Заявки на участие в нем отправили более 600 женщин-предпринимателей и женщин, только планирующих открыть свое дело. Финал конкурса проходил очень трогательно, такие эмоции сложно описать словами: все участницы представили очень проработанные, важные и воодушевляющие проекты. Две победительницы конкурса получили денежные гранты на развитие своего бизнеса. В скором будущем мы планируем запуск уже третьей волны инициативы She's Next Empowered by Visa в Азербайджане", – сообщил Нурлан Гаджиев.

Региональный менеджер Visa в Азербайджане также поделился другими возможностями для женщин-предпринимателей, которые предоставляет компания.

"Сегодня для женщин-предпринимателей из стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа доступна платформа цифрового комьюнити She's Next от Visa, – добавил он. – Это прекрасная площадка, объединяющая женщин-предпринимателей и женщин-лидеров и предоставляющая им инструменты для нетворкинга, обмена опытом и расширения бизнеса на международном уровне".

По словам старшего директора и регионального менеджера Visa, на сегодня платформа насчитывает более тысячи активных участниц.

Нурлан Гаджиев отметил, что Visa готова поддерживать развитие безналичных платежей в транспорте Азербайджана.

"Мы уже реализовали транспортный проект в стране совместно с "Азербайджанскими железными дорогами", Международным банком Азербайджана и Центральным банком: запустили бесконтактные оплаты на Апшеронской кольцевой железной дороге, по маршруту Баку-Сумгайыт, который включает 14 станций. На каждой из них пассажиры могут оплатить проезд платежной картой, а также телефоном, часами и платежным кольцом", – поделился региональный менеджер Visa.

По словам Нурлана Гаджиева, данный проект стал одним из самых успешных примеров внедрения безналичных платежей, на который равняются и другие страны.

"Впервые в регионе Юго-Восточной Европы, СНГ, Украины и Грузии мы внедрили систему Mobility & Transit Transaction (MTT). На сегодня это самое передовое платежное решение в транспортной сфере. Хочу отметить, что глобально в этом направлении лидируют такие города, как Лондон и Ванкувер, и мы рады внедрять подобные технологии и в Азербайджане", – сообщил старший директор.

Нурлан Гаджиев также подчеркнул, что транспортные проекты требуют комбинации и интеграции различных элементов экосистемы, и Visa открыта к сотрудничеству со всеми игроками рынка и рада продолжать делиться опытом и достижениями в этой сфере.

По его словам, за последние пять лет Visa инвестировала более 500 миллионов долларов в развитие искусственного интеллекта и инфраструктуру данных.

"Искусственный интеллект на сегодня – одна из самых перспективных отраслей и глобальный тренд. Visa уже 30 лет работает над развитием и внедрением искусственного интеллекта, являясь одним из первопроходцев в этой области", – сообщил старший директор Visa.

По его словам, одна из основных сфер применения ИИ – обеспечение безопасности платежной экосистемы.

"Visa внедрила 100 различных инструментов, использующих ИИ для обеспечения более безопасного движения денег и предотвращения мошенничества, среди которых хочу особо отметить решение Visa Advanced Authorization. За последние пять лет Visa инвестировала 10 миллиардов долларов в развитие систем противодействия мошенничеству и мониторинга подобных операций, в том числе 500 млн долларов в технологии искусственного интеллекта. Благодаря этому в 2023 году нам удалось предотвратить мошенничество на сумму более 40 миллиардов долларов, что почти вдвое больше по сравнению с 2022 годом", – добавил региональный менеджер.

Гаджиев отметил, что Visa работает не только с банками, финтехами и финансовыми институтами, но также с регулирующими органами и государственными структурами Азербайджана.

"Мы гордимся успешными партнерствами, которые нам удалось сформировать: например, с Национальным олимпийским комитетом Азербайджана. В рамках предстоящих летних Олимпийских игр Visa будет одним из основных партнеров нашей олимпийской команды, чем мы очень гордимся. Верим, что в этом году в Париже наши спортсмены смогут подтвердить и даже превзойти предыдущие успехи, доказывая, что Азербайджан – спортивная страна", – поделился он.

По словам Нурлана Гаджиева, Visa также сотрудничает с Фондом развития образования при министерстве образования и науки Азербайджана.

"В марте, во время нашего Visa Cashless Forum, мы впервые объявили о партнерстве и активно сотрудничаем в различных сферах, в том числе в рамках социальных инициатив", – отметил старший директор Visa.

Он также подчеркнул, что Центральный банк Азербайджана является одним из ключевых партнеров Visa на местном рынке.

"С Центральным банком у нас множество совместных проектов и мероприятий. Благодаря нашему партнерству был внедрен Visa Token Service. Также при поддержке Центрального банка был запущен транспортный проект на железных дорогах. Совместно с ним мы работали над внедрением Tap to Phone – технологии, которая превращает смартфон на базе Android в POS-терминал. Недавно мы реализовали программу повышения финансовой грамотности среди школьников. Мы также провели семинары для Центрального банка по различным направлениям, включая безопасность платежей. Наше партнерство с Центральным банком только крепнет, и мы всегда рады поддержать инициативы по развитию цифровых платежей в Азербайджане", – подчеркнул Нурлан Гаджиев.

По его словам, азербайджанский рынок совершил рывок в области цифровых платежей.

"Назову всего несколько цифр: за последние два года количество безналичных транзакций по картам Visa в Азербайджане выросло в 3,3 раза, а их объём увеличился в 2,6 раза", –поделился старший директор.

Он также рассказал о проектах, которые Visa реализовала в стране совместно с партнерами.

"Среди инициатив, которые мы внедрили в Азербайджане в последнее время – обновление и перезапуск платформы Visa Pay City 2.0. Эта платформа предлагает привилегии, скидки и автоматизированные бонусы от более сотни партнёров. Также она ориентирована на транзакции с токенами, что стимулирует использование безналичных платежей", – сообщил старший директор.

По его словам, Visa также уделяет большое внимание развитию travel-направления.

"Для держателей премиальных карт Visa доступно множество услуг и привилегий, которыми они могут воспользоваться в путешествии. Летом, что уже стало доброй традицией, продолжится наше партнёрство с Sea Breeze, крупнейшим курортом в Азербайджане. Держателей премиум-карт Visa ждут приятные сюрпризы, скидки и дополнительные привилегии на территории курорта", – поделился Нурлан Гаджиев.

Региональный менеджер Visa в Азербайджане также добавил, что для поддержки малого и среднего бизнеса Visa совместно с Kapital Bank впервые внедрила технологию Tap to Phone.

"Эта технология позволяет превращать смартфоны на базе Android с NFC модулем в POS-терминалы, что избавляет от необходимости покупать и устанавливать громоздкое кассовое оборудование. Помогать малым и средним предприятиям открывать для себя возможности цифровых платежей было и остается нашим приоритетом", – заключил он.

Отметим, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Миссия Visa – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!