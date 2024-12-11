Кыргызстан использовал спутниковые решения Азербайджана для оценки риска природных катастроф

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") с министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызстана разработанные цифровые спутниковые решения были использованы для оценки риска природных катастроф и их предотвращения, сообщает в среду Trend.

Согласно данным министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, решения "Азеркосмос" помогли предотвратить природное бедствие в Кыргызстане

В частности, предоставленная "Азеркосмос" высокоточная цифровая модель рельефа (Digital Elevation Model, DEM) сыграла ключевую роль в предотвращении потенциального бедствия в Кыргызстане, что помогло спасти жизни сотен людей.

"Цифровая модель рельефа представляет собой географическую информационную модель, которая отображает высотные данные местности в цифровом формате и используется для точного описания структуры и формы рельефа. На основе анализа спутниковых изображений и дополнительных данных мониторинга было выявлено, что из-за угрозы прорыва горного озера в районе Иссык-Куля необходимо принимать превентивные меры, иначе прилегающие деревни окажутся под угрозой сильного наводнения. На основании полученных данных компетентные органы Кыргызстана оперативно организовали эвакуацию жителей из зоны риска. Через всего четыре дня после эвакуации произошло ожидаемое наводнение, но благодаря своевременным мерам удалось спасти жизни 500 человек", - отмечается в информации.

В Кыргызстане насчитывается более 2 тысяч горных озер, из которых 320 представляют серьезную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Прорыв таких озер, расположенных в высокогорных районах, может оказать масштабное воздействие на Центральную Азию. Основной причиной подобных природных катастроф является возросшая уязвимость горных озер в результате изменений климата. Повышение температуры ускоряет таяние ледников, что приводит к критическому подъему уровня воды в озерах.

Для предотвращения подобных катастроф в будущем важно проводить более детальный спутниковый мониторинг зон риска и усиливать безопасность горных озер. Цифровые модели рельефа и спутниковые данные позволяют точно прогнозировать развитие событий, что помогает не только спасти человеческие жизни, но и оптимизировать затраты на ликвидацию последствий природных бедствий.