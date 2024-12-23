В Азербайджане вырос объем услуг в области информации и связи

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года в Азербайджане предприятиями информации и связи было оказано услуг на 3,188 миллиарда манатов, сообщает Trend.

Согласно данным Государственного комитета статистики Азербайджана, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 12,5 процента.

Отметим, что 71,9 процента данных услуг оказано населению.

В отчетный период доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане составили 1,125 миллиарда манатов (35,3 процента в общем объеме доходов рынка телекоммуникаций).

Напомним, что по итогам 2023 года в Азербайджане предприятиями информации и связи было оказано услуг на 3,206 миллиарда манатов (рост на 16,3 процента).