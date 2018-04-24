AccessBank объявил три тендера на закупку различного ПО

24 апреля 2018 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AccessBank объявил три тендера на приобретение лицензий на различное программное обеспечение, сообщает банк во вторник.

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендерах.

Первый тендер предусматривает закупку лицензии на Atlassian JIRA ServiceDesk, второй тендер - на Palo-Alto, а третий тендер - на Cisco C600V – Email Security Virtual Appliance.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: второе мая 2018 года.

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Azernews Newspaper
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