Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку бентонитовой глины

23 июля 2018 20:14 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Турции сократился совокупный капитал регистрированных узбекских компаний
Бизнес 20:24
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку оборудования
Тендеры 20:12
Узбекистан создаст крупнейший в Центральной Азии технокластер и газохимический комплекс
Энергетика 19:04
Узбекистан изучит опыт Татарстана для развития рыбной промышленности
Бизнес 18:34
Все предприниматели в Узбекистане будут вести электронные счета-фактуры
Бизнес 18:31
Deutsche Bank AG выделит Узбекистану полмиллиарда долларов на инвестпроекты
Бизнес 18:09
Лента новостей
SOCAR о приоритетных направлениях деятельности в Болгарии (Эксклюзив)
Энергетика 20:47
Туркменистан приступил к выпуску полипропиленовой пленки
Бизнес 20:44
В Азербайджане территориальный финансовый расчетный центр закупает топливо
Тендеры 20:33
Туркменистан и Румыния обсудили перспективы партнерства между морскими портами
Бизнес 20:33
В Ашхабаде обсуждают региональную платформу по улучшению питания для стран Центральной Азии и Кавказа
Туркменистан 20:26
В Турции сократился совокупный капитал регистрированных узбекских компаний
Бизнес 20:24
Тюменская область намерена начать поставки своей продукции в Казахстан
Казахстан 20:20
AtaBank снова на шаг впереди (ФОТО)
Бизнес 20:17
МИД: Азербайджан 25 лет ведет переговоры по нагорно-карабахскому конфликту, что уже является самой большой уступкой
Нагорно-карабахский конфликт 20:13