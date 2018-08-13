Азербайджанский процессинговый центр объявил опрос котировок

13 августа 2018 12:03 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госкомимущества Азербайджана привлекает экспертов в сфере приватизации
Тендеры 11 августа 10:45
Минтруда Азербайджана закупает квартиры для ветеранов и семей шехидов
Тендеры 11 августа 10:15
Ипотечный фонд Азербайджана расширяет функционал системы электронной ипотеки
Тендеры 9 августа 10:44
ПО "Азнефть" объявило тендер
Тендеры 30 июля 13:24
Международный банк Азербайджана привлечет аудитора
Тендеры 30 июля 11:31
Процессинговый центр в Азербайджане привлечет налогового консультанта
Тендеры 28 июля 14:06
Лента новостей
ЕАБР выделил новое стратегическое направление финансирования (Эксклюзив)
Бизнес 12:48
Канадская компания запустит программу замены линейных труб в Азербайджане
Энергетика 12:33
Организация по атомной энергии Ирана рекомендовала сохранить ядерную сделку
Ядерная программа 12:30
На сухопутных нефтяных месторождениях Азербайджана завершены два геологических исследования
Энергетика 12:29
Unibank создает ИТ-инновационный центр и переходит на «Agile» менеджмент (ФОТО)
ИКТ 12:22
ЕАБР готовится инвестировать в новые проекты в Казахстане (Эксклюзив)
Бизнес 12:16
В Сумгайыте ликвидирован еще один участник гянджинских событий, планировавший теракт
Происшествия 12:11
В Эквадоре 12 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 12:08
Автомобильная федерация Азербайджана организует очередной пробег и выставку классических авто (ВИДЕО)
Общество 12:06