Госучреждение Казахстана объявило тендер на приобретение дизельного топлива

29 сентября 2018 14:11 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Костанайской области Казахстана объявлен тендер на приобретение бензина
Тендеры 14:46
В Кызылординской области Казахстана объявлен тендер на строительство объектов газоснабжения
Тендеры 14:39
Основателя Wikipedia хотят пригласить в Казахстан для работы с молодежью
Казахстан 14:39
В Алматы объявлен тендер на электроснабжение турбазы
Тендеры 14:04
Антониу Гутерриш: Казахстан играет чрезвычайно конструктивную роль в СБ ООН
Казахстан 13:19
В Акмолинской области Казахстана объявлен тендер на приобретение угля
Тендеры 12:40
Лента новостей
Бюджет Грузии на 2019 год увеличивается
Грузия 14:59
В Костанайской области Казахстана объявлен тендер на приобретение бензина
Тендеры 14:46
В Кызылординской области Казахстана объявлен тендер на строительство объектов газоснабжения
Тендеры 14:39
Основателя Wikipedia хотят пригласить в Казахстан для работы с молодежью
Казахстан 14:39
Международные организации ускорят процесс регулирования рынка криптовалют
Бизнес 14:38
Проведение митинга по нагорно-карабахской проблеме ничего не решает - азербайджанский депутат
Политика 14:35
Беларусь примет участие в заседании региональной конференции ЕЭК ООН
Беларусь 14:35
Иран подчеркнул ключевую роль Нидерландов в сохранении СВПД
Ядерная программа 14:31
Кямран Шахмардан сделал себе театральный подарок на день рождения в Финляндии (ФОТО)
Культура 14:22