Процессинговый центр Азербайджана закупит техоборудование

8 января 2019 09:37 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Azericard закупает техническое оборудование
Тендеры 2 июля 2018 13:48
Процессинговый центр Азербайджана привлечет налоговых экспертов
Тендеры 24 июня 2018 19:00
Процессинговый центр Азербайджана закупает ПО
ИКТ 16 июня 2018 15:18
Azericard закупает модули безопасности для платежных систем
Тендеры 9 июня 2018 10:49
Azericard ищет веб-дизайнера для нового сайта
Тендеры 5 мая 2018 16:14
AzeriCard объявило тендер на услуги финаудита
Тендеры 27 марта 2018 11:29
Лента новостей
Азербайджанская нефть 7 января подорожала
Энергетика 10:03
На РЕПО-операции пришлось свыше половины суточного оборота Бакинской фондовой биржи
Финансы 09:58
Драгоценные металлы в Азербайджане подешевели
Финансы 09:32
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 января
Финансы 09:31
В ряде турецких провинций из-за снегопада отменены школьные занятия
Турция 09:19
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 22 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:18
Туркменистан закупит сырье для цементных заводов
Тендеры 09:12
Туркменистан объявил тендер на строительство водоочистного сооружения
Тендеры 09:11
В связи с снегопадом в Турции продолжается отмена морских рейсов
Турция 09:08