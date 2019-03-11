Китайская нефтегазовая корпорация ведет подготовку в Туркменистане к тендеру

11 марта 2019 08:12 (UTC+04:00)

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