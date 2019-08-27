ПО «Телерадио» Азербайджана объявило тендер

27 августа 2019 18:00 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
“Aqrolizinq” привлекает услуги по перевозке удобрений
Тендеры 2 августа 12:18
ITV закупает различные товары и услуги
Тендеры 1 августа 19:01
Азербайджанское ОАО привлечет строительные услуги
Тендеры 27 июля 16:26
Азербайджанское ОАО объявило тендер в рамках строительства агропарка в Геранбое
Тендеры 27 июля 15:41
ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" привлечет услуги для работ в Товузе
Тендеры 27 июля 15:28
ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" привлечет услуги для работ в Астаринском районе
Тендеры 27 июля 15:03
Лента новостей
ООН призвала Израиль и Ливан избежать эскалации конфликта
Израиль 19:53
Грузовик Dragon покинул МКС
США 19:38
Россия и Турция считают астанинский формат эффективным, заявил Путин
Россия 19:32
Эрдоган назвал сроки второго этапа поставок С-400 в Турцию
Турция 19:28
Прибыль «KredAqro» сократилась в четыре раза
Финансы 19:21
В северную области Казахстана направят почти $60 млн на развитие туризма
Туризм 19:17
В Азербайджане обнародован уровень солнечной активности
Общество 19:06
Число пользователей 4G Nar увеличилось вдвое
ИКТ 18:49
Спрос на облигации минфина превысил предложение более чем в два раза
Финансы 18:41