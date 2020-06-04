Yelo Bank проводит тендер по предоставлению сервисных услуг для автопарка

ОАО “Yelo Bank” сообщает о проведении с 4 июня 2020 года открытого тендера по предоставлению сервисных услуг для автопарка.

Банк заинтересован в нахождении поставщика сервисных услуг для автомобилей сроком на год.

Автопарк состоит из:

Hyundai Sonata (2007г, 2014г)

Hyundai Tucson IX-35 (2014г)

Hyundai Accent (2009г)

Toyota Camry (2012г)

Toyota Corolla (2014г)

Chevrolet Niva (2014г)

Nissan Sunny (2008г)

Khazar (2019 г)

Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении договора по следующим лотам:

Лот №1 - покупка расходных материалов и запасных частей:

Моторное масло 5W-30,5W-40, 10W-40

Масло АКП, МКП

Фильтры: воздушный, масляной, кондиционера, бензиновый

Антифриз

Тормозные колодки (накладки) передние, задние

Дворники

Амортизаторы

Ремни ГРМ

Развальные втулки

Резинки стабилизатора

Ступицы передние, задние

Свечи зажигания

Шаровые передние

Аккумулятор

Радиатор

Стабилизаторные линки

Лот №2 - предоставление услуг:

Общий осмотр автомобиля

Развал-схождение

Балансировка колес

Замена моторного масла

Замена амортизаторов

Замена масла АКП, МКП

Замена колодок

Компьютерная диагностика

Обязательно: Предварительный осмотр и акт о проведении ремонтных работ на месте, накладная, инвойс, акт о проведенной работе.

Желательно: наличие филиальной сети и эвакуатор.

Цена: должна включать окончательную стоимость с учетом налогов.

Порядок расчетов: ежемесячная оплата по предоставленному инвойсу.

1.2. Просим вас подготовить предложения (возможно отдельно по лотам), в котором будут отображены указанные выше возможности и передать предложение до 11 июня 2020 г. до 18:00 в головной офис банка (г.Баку, ул.Пушкина, 30) в запечатанном конверте на имя председателя правления ОАО “Yelo Bank” с пометкой “Коммерческое предложение по предоставлению сервисных услуг для автопарка – НЕ ВСКРЫВАТЬ”.

1.3. Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 1.2. способа, не рассматриваются.

1.4. Конкурсные предложения, отличные от требований, указанных в п. 1.1 не рассматриваются.