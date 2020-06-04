Yelo Bank проводит тендер по предоставлению сервисных услуг для автопарка
ОАО “Yelo Bank” сообщает о проведении с 4 июня 2020 года открытого тендера по предоставлению сервисных услуг для автопарка.
Банк заинтересован в нахождении поставщика сервисных услуг для автомобилей сроком на год.
Автопарк состоит из:
- Hyundai Sonata (2007г, 2014г)
- Hyundai Tucson IX-35 (2014г)
- Hyundai Accent (2009г)
- Toyota Camry (2012г)
- Toyota Corolla (2014г)
- Chevrolet Niva (2014г)
- Nissan Sunny (2008г)
- Khazar (2019 г)
Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении договора по следующим лотам:
Лот №1 - покупка расходных материалов и запасных частей:
- Моторное масло 5W-30,5W-40, 10W-40
- Масло АКП, МКП
- Фильтры: воздушный, масляной, кондиционера, бензиновый
- Антифриз
- Тормозные колодки (накладки) передние, задние
- Дворники
- Амортизаторы
- Ремни ГРМ
- Развальные втулки
- Резинки стабилизатора
- Ступицы передние, задние
- Свечи зажигания
- Шаровые передние
- Аккумулятор
- Радиатор
- Стабилизаторные линки
Лот №2 - предоставление услуг:
- Общий осмотр автомобиля
- Развал-схождение
- Балансировка колес
- Замена моторного масла
- Замена амортизаторов
- Замена масла АКП, МКП
- Замена колодок
- Компьютерная диагностика
Обязательно: Предварительный осмотр и акт о проведении ремонтных работ на месте, накладная, инвойс, акт о проведенной работе.
Желательно: наличие филиальной сети и эвакуатор.
Цена: должна включать окончательную стоимость с учетом налогов.
Порядок расчетов: ежемесячная оплата по предоставленному инвойсу.
1.2. Просим вас подготовить предложения (возможно отдельно по лотам), в котором будут отображены указанные выше возможности и передать предложение до 11 июня 2020 г. до 18:00 в головной офис банка (г.Баку, ул.Пушкина, 30) в запечатанном конверте на имя председателя правления ОАО “Yelo Bank” с пометкой “Коммерческое предложение по предоставлению сервисных услуг для автопарка – НЕ ВСКРЫВАТЬ”.
1.3. Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 1.2. способа, не рассматриваются.
1.4. Конкурсные предложения, отличные от требований, указанных в п. 1.1 не рассматриваются.