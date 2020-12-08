Узбекское агропромышленное агентство закупит автотранспортные средства
Лента новостей
Кандидаты, проходящие воинскую службу в Азербайджане, смогут обратиться для участия в конкурсе по трудоустройству учителей
В Азербайджане сотрудникам ряда структур и органов разрешено передвижение по служебному удостоверению
Неконтролируемый прием лекарств при коронавирусе может привести к осложнениям болезни - минздрав Азербайджана
На лечении в больницах Азербайджана находятся свыше 900 раненых военнослужащих - помощник Президента
В Азербайджане покинуть место жительства посредством СМС-разрешений будет позволено в некоторых случаях
В Азербайджане в связи с дополнительными ограничениями карантина вновь будет оказана единовременная помощь в 190 манатов
BitCan завершила испытания на 3 скважинах в рамках проекта SOCAR по расширению газохранилища в Турции
Сотрудничество между Международным бюро выставок и Туркменистаном будет продолжаться и в будущем - МБВ
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших религиозных памятников, мечетей на древней карабахской земле (ФОТО)
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия
По инициативе Президента Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена будет называться "8 Ноября"
Правила обращения в Фонд “YAŞAT” для раненых при защите территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов
Лица, контактирующие с больными COVİD-19, пренебрегают правилами самоизоляции – минздрав Азербайджана