Узбекско-корейское СП объявило тендер

Тендеры 4 января 2021 13:04 (UTC+04:00)
Узбекско-корейское СП объявило тендер
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Бибиэйбат расцвел и колоритно &quot;нарядился&quot; – ФОТОРЕПОРТАЖ
Бибиэйбат расцвел и колоритно "нарядился" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Модные туристические направления (ФОТО)
Модные туристические направления (ФОТО)
Лента новостей
Нефтяник с душой романтика Шахгюндюз Джаббаров – герой Карабахской войны. Он шел в бой, играя в душе на сазе (ВИДЕО, ФОТО) Социум 13:33
В России коронавирусом за сутки заразились 23 351 человек Россия 13:11
В Британии началась вакцинация препаратом AstraZeneca и Оксфорда Европа 13:09
Скончалась известный азербайджанский композитор Наиля Мирмамедли Социум 13:08
Узбекско-корейское СП объявило тендер Тендеры 13:04
Видеокадры из Азыхской пещеры (ВИДЕО) Общество 12:58
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла Общество 12:44
Утвержден состав Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха" Политика 12:31
В Азербайджане учреждается юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха" - Указ Общество 12:30
Со второго квартала 2020 г. на аукционах Центробанка Азербайджана спрос превышал предложение Финансы 12:27
Снизилась добыча газа на азербайджанском месторождении «Бахар» Энергетика 12:10
Добыча нефти на месторождении «Гум Дениз» увеличилась Энергетика 12:08
В Азербайджане в общественных местах выявлены 12 больных COVİD-19, покинувших место проживания Общество 11:58
В Туркменистане продлен срок приостановки движения поездов Транспорт 11:52
В Туркменистане повышены пенсии Финансы 11:50
В Азербайджане за сутки возвращены с карантинных постов более 2 тыс. автомобилей Общество 11:49
На рынке операционных систем Азербайджана выросла доля устройств на платформе Android ИКТ 11:41
Пиротехники МЧС России проведут разминирование территории Агдамского района Политика 11:33
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на приобретение термопринтеров Тендеры 11:21
В Азербайджане увеличивается объем рынка non-life страхования Финансы 11:08
Число результативных фишинговых атак в азербайджанском сегменте AzNET ничтожно мало ИКТ 11:04
Президент Азербайджана не только восстановил территориальную целостность страны, но и показал пример преодоления сильного давления - эксперт Политика 11:01
Новак заявил, что сделка ОПЕК+ спасла энергетический рынок Россия 10:35
В ОПЕК+ пока нет консенсуса об уровнях добычи нефти на февраль Энергетика 10:32
В Узбекистане ликвидируют антикризисный фонд Узбекистан 10:30
В Узбекистане начнут выпускать легковые автомобили Lada и Renault Узбекистан 10:26
Назначен новый посол Туркменистана в Казахстане Бизнес 10:25
Между Пакистаном и Узбекистаном будет построена новая железная дорога Узбекистан 10:17
BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан с начала 2021 года Энергетика 10:09
Число доменных имен в азербайджанском сегменте интернета выросло за год на 30% ИКТ 10:05
В Азербайджане отмечен рост объема ВВП в ненефтяном секторе Финансы 10:00
В 2020 году в сети AzStateNet сократилось число заблокированных "вредителей" ИКТ 09:55
ОАЭ и Швейцария закупили туркменский авиационный керосин Бизнес 09:48
Цены на азербайджанскую нефть в последнюю неделю 2020 года (ОБЗОР) Финансы 09:44
Городской совет Неаполя принял документ в поддержку Азербайджана Политика 09:35
За период пандемии спрос на автомобили в Азербайджане увеличился Общество 09:25
Баскетболист "Голден Стэйт" Стефен Карри установил личный рекорд результативности в НБА Спорт 08:52
Более 85 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 08:27
Продление антикоронавирусных ограничений после 16 января в Грузии на данном этапе не рассматривается Грузия 08:03
Более половины экспорта из Азербайджана приходится на долю частного сектора Бизнес 08:00
Румыния хочет быть частью Южного газового коридора - министерство Энергетика 08:00
Третий этап совместного производства вакцины от COVID-19 будет реализован в Иране в феврале Иран 07:53
645 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:46
Инаугурация Байдена пройдет в усеченном формате из-за пандемии коронавируса США 07:15
Власти Японии изучают возможность введения режима ЧС из-за пандемии Другие страны 06:11
Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США США 05:08
В результате нападения на автобусы в Сирии погибли девять человек Арабские страны 04:33
Лидер лейбористов Британии требует от Джонсона ввести ограничения из-за COVID-19 по всей стране Европа 03:35
"Барселона" обыграла "Уэску" в 500-м матче Месси в чемпионатах Испании Спорт 02:37
Лондонский суд огласит решение по делу об экстрадиции Ассанжа в США Европа 01:38
Более 740 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 01:05
Египет, Судан и Эфиопия вернулись к переговорам по плотине "Возрождение" В мире 00:44
Один человек погиб в результате стрельбы в Техасе США 00:23
Свыше 10 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 00:03
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили Теймура Раджабова Политика 3 января 23:44
Новый штамм коронавируса обнаружен в Греции Европа 3 января 23:33
"Манчестер Сити" выиграл у "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу Спорт 3 января 23:09
Ливане при взрыве на складе на границе с Сирией пострадали 10 человек Арабские страны 3 января 22:48
Власти Бразилии одобрили ввоз 2 млн доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета Другие страны 3 января 22:14
Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Политика 3 января 21:58
"Атлетико" в большинстве вырвал победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании Спорт 3 января 21:46
Теймур Раджабов победил Ароняна во втором финальном матче и стал чемпионом Airthings Masters Общество 3 января 21:35
Доход Ирана от нефтехимии достигнет 25 млрд. долларов к марту 2022 г Иран 3 января 21:34
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана превысил $377 млн Бизнес 3 января 21:29
Новый газоперерабатывающий завод появится в Казахстане Энергетика 3 января 21:16
В Грузии ожидают рост заболеваемости коронавирусом с 10 января Грузия 3 января 21:07
Трамп считает, что статистика смертей от коронавируса в США сильно завышена США 3 января 20:58
Депутат Арзу Нагиев встретился с солдатами и ветеранами в Товузе и Гедабеке, доставил им помощь и посетил могилы шехидов (ФОТО) Политика 3 января 20:37
Новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, обнаружили на Кипре Европа 3 января 20:29
"Манчестер Сити" проведет расследование из-за новогодней вечеринки игрока Менди Спорт 3 января 20:05
В Турции произошло землетрясение Турция 3 января 19:44
В Чехии произошел пожар в доме престарелых Европа 3 января 19:21
В Эстонии испортили 20 доз вакцины от коронавируса, оставив ее в комнатной температуре Европа 3 января 18:57
Джинны и дервиши… - онлайн-встреча с азербайджанским художником Культура 3 января 18:36
Самолет "Turkish Airlines" совершил вынужденную посадку в Стамбуле (ФОТО) Турция 3 января 18:32
Азербайджан сократил ненефтяной экспорт на 8% Бизнес 3 января 18:08
Количество сайтов на правительственном домене Азербайджана увеличилось ИКТ 3 января 18:07
Джонсон намерен остаться премьером Великобритании после Brexit Европа 3 января 18:02
В Азербайджане выявлено еще 803 случая заражения коронавирусом, 2 918 человек вылечились Общество 3 января 18:00
ЕБРР и Хамкорбанк оказывают содействие в создании новой производственной линии в Узбекистане Экономика 3 января 17:45
В Грузии подешевеет мобильный интернет для школьников и педагов на дистанционке ИКТ 3 января 17:41
Победоносный Азербайджан в музыкальной аниме-иллюстрации Рилаи (ВИДЕО, ФОТО) Культура 3 января 17:37
За минувшие сутки в Иране скончался 102 человека Общество 3 января 17:30
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1 США 3 января 17:24
Компания Pfizer предложила свою вакцину от COVID-19 Африке Другие страны 3 января 17:07
Правительство Литвы продлило запрет на передвижение по стране до конца января Европа 3 января 16:49
Память шехидов Азербайджана в музыке – стартовал новый проект (ВИДЕО, ФОТО) Культура 3 января 16:26
Суд признал неконституционным введение ЧП в Эквадоре из-за коронавируса Другие страны 3 января 15:48
Хорватия начала эксплуатацию терминала СПГ с приема газа из США Энергетика 3 января 15:29
Больше всего грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлось на авиаперевозки Экономика 3 января 15:08
Состояние главного редактора Информагентства Trend продолжает улучшаться Общество 3 января 14:59
«Южный газовый коридор» укрепит экономическое, политическое и геостратегическое сотрудничество Экономика 3 января 14:51
ФИФА временно приостановила дисквалификацию Триппьера за нарушение правил о ставках Спорт 3 января 14:31
Иностранные инвестиции в промышленную отрасль Ирана выросли на 128% Финансы 3 января 14:12
Президент Казахстана подписал изменения в Закон по вопросам деятельности общественных советов Казахстан 3 января 14:07
В Грузии выявлено 417 новых случаев коронавируса Грузия 3 января 14:03
Распространены видеокадры из села Генлик Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 3 января 13:33
«Британский» вариант коронавируса нашли в Таиланде Другие страны 3 января 13:27
Ученый, открывший Эболу, рассказал о новой смертельной болезни Другие страны 3 января 13:05
В России выявили 24 150 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 3 января 12:43
Все новости