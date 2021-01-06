«Дайханбанк» Туркменистана объявляет тендер на консультационные услуги
Фархад Бадалбейли рассказал о Днях поэзии Вагифа в Шуше. Как проходил фестиваль "Хары бюльбюль" (ФОТО)
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Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии провела пресс-конференцию (ФОТО)
Строительство аэропорта в Физули даст толчок развитию городов этого района в качестве важного регионального транспортного узла
Победа Азербайджана существенным образом укрепила позиции страны на международной арене - российский эксперт
Семье шехида из Гобустана назначена адресная соцпомощь, его супруга привлечена к программе самозанятости
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание в видеоформате, посвященное итогам 2020 года
ЕС должен разработать упрощенный механизм доступа к вакцинам для стран Восточного партнерства - обращение
Фархад Бадалбейли рассказал о Днях поэзии Вагифа в Шуше. Как проходил фестиваль "Хары бюльбюль" (ФОТО)
Строительство международного аэропорта в Физули крайне важно для развития освобожденных территорий - депутат
Своей успешной деятельностью Международный центр Низами Гянджеви во многом обязан видению Президента Ильхама Алиева - Президент Албании
Фирангиз Ализаде: Период Великого Возрождения в Карабахе продемонстрирует миру благородство и возвышенность помыслов азербайджанского народа
"Многоэтажный огород" в форме пчелиного улья - удивительный проект Ильгара Алиева удостоен международной премии (ВИДЕО, ФОТО)
Турецкой компании TPAO поручено провести коммуникационные и другие работы по газопроводу Игдыр-Нахчыван
Ни один человек, проявивший героизм в Отечественной войне Азербайджана, не будет обделен вниманием - депутат
Завод по производству синтетического жидкого топлива в Узбекистане закупит контрольно-измерительные приборы
Жители Азербайджана - одни из продемонстрировавших самый высокий индекс экономической надежды на 2021 год
Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО)