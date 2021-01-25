Бакинская служба такси привлечет услуги по обслуживанию "лондонских кэбов"
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество по Худаферинскому водохранилищу и дальнейшие планы по строительству электростанции уже находятся в очень активной фазе
Президент Ильхам Алиев: Мы будем очень рады видеть иранские компании среди компаний, которые будут участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий
Президент Ильхам Алиев: Новые возможности, связанные с новой ситуацией в регионе, открывают широкие двери для сотрудничества
Казахстан принимает конкретные меры для развития контейнерных перевозок по ж/д и морским путям - министерство
Первый вице-президент Мехрибан Алиева переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана
Исфар Сарабский выпустил первый сингл, записанный в Берлине в сотрудничестве с Warner Music Group (ВИДЕО)
Банеры на фронтоне здания Киноцентра "Низами" в форме билетов с датами освобождения от оккупации азербайджанских городов (ФОТО)
В 2020 году в Азербайджане по фактам коррупции направлено в суд 180 уголовных дел против 281 должностного лица
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО)
Эксперт «Лаборатории Касперского» перечислил шесть шагов для более безопасного использования Telegram
Баланс счета текущих операций Азербайджана в течение 2021 года вернется к профициту – Standard & Poor's
Агентство по развитию экономических зон Азербайджана будет стимулировать приток инвестиций в индустриальные парки
Письма о преступлениях Армении отправлены генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран (ФОТО)
Операция в Дашалты 1992 года попала в историю как большая неудача азербайджанской армии – через 29 лет репортаж Trend TV о победе в Дашалты