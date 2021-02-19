Минстрой Туркменистана продлил тендер на строительство объектов в Марыйском регионе
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Развитие конкурентоспособного сельхозсектора в Азербайджане принесет заметную выгоду агробизнесу - ВБ
Подорвавшийся на мине гражданин дважды задерживался за незаконный въезд на освобожденные территории - МВД Азербайджана
Новые реалии в регионе открывают большие возможности для предпринимателей Азербайджана и Турции - министр
Довести объем торгового оборота между Азербайджаном и Турцией до $15 млрд - одна из главных целей - турецкий министр
Сотрудничество в формате Азербаджан-Турция-Грузия мало изменилось после завершения войны с Арменией - депутат