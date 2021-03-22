Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на поставку оборудования

Тендеры 22 марта 2021 13:17 (UTC+04:00)
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на поставку оборудования
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В Бинагадинском районе Баку сдан в эксплуатацию новый путепровод (ФОТО)
В Бинагадинском районе Баку сдан в эксплуатацию новый путепровод (ФОТО)
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