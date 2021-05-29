Аэропорт в Узбекистане закупит средство наземного обеспечения

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Ургенч в Узбекистане объявляет тендер на поставку универсального буксировочного водила.

Условия оплаты: 15-процентная предоплата, остальные 85 процентов - после получение счета-фактуры.

Условия поставки: доставка товара до склада международного аэропорта Ургенч.

В тендере могут принять участие как иностранные фирмы и организации, так и отечественные производители (поставщики), выполнившие предъявляемые условия для участия в нем, имеющие опыт поставки соответствующих объемов закупаемой на конкурсной основе продукции.

К участию в тендере не допускаются организации и фирмы, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; не представившие в установленный срок все необходимые документы, а также ненадлежащим образом исполнившие принятые обязательства по ранее заключенным договорам; учрежденные менее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиками; не отвечающие требованиям конкурсной комиссии по коммерческим и финансовым показателям.

Тендерные заявки принимаются до 18:00 (GMT +5) 7 июня 2021 года.

Телефон для получения дополнительной информации: +998 97 456-25-55.

Электронный адрес: [email protected].

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @romakayeva