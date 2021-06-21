ОАО «Азерсу» объявило тендер
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Россия рассчитывает, что итоги парламентских выборов в Армении будут способствовать обеспечению мира на Южном Кавказе – МИД
В Азербайджане утвержден порядок о взаимном соответствии специальных, воинских и дипломатических званий со степенями квалификации
Президент Ильхам Алиев: Мы рады тому, что имеем выход на продукцию оборонной промышленности Пакистана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как председатель Движения неприсоединения активно поддерживает международное право и справедливость
В Азербайджане свыше 16 тыс. коммерческих юридических лиц с иностранными инвестициями прошли госрегистрацию
Президент Ильхам Алиев: Пакистан является одной из немногочисленных стран, не признавших Армению и не установивших дипломатических связей с ней из-за оккупации наших земель
Президент Ильхам Алиев: Мы признательны за весьма активную поддержку, оказанную Пакистаном Азербайджану во время Второй Карабахской войны
Население Армении понимает, что необходимо двигаться дальше, добиваться разблокирования коммуникаций – эксперт
В Азербайджане проводятся мониторинги соблюдения правил карантинного режима в местах религиозного поклонения
Азербайджан и Пакистан договорились о горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений (ФОТО)
Немецкие компании будут проинформированы о возможностях участия в проектах в освобожденных районах Азербайджана - посол (Эксклюзив)
Пока еще непонятно, как результаты выборов в Армении скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях – Лавров
В Азербайджане поступления по взносам на обязательное государственное соцстрахование составили свыше 1,5 млрд манатов
Картина "Горские евреи-земледельцы" художника из Баку вошла в собрание Государственного музея Востока (ВИДЕО, ФОТО)
Обеспечение безопасности интернет-подключения школ Азербайджана обязательно - "Лаборатория Касперского"
Надеемся, что трехсторонние заявления будут способствовать длительному миру в регионе - вице-премьер Казахстана
В Азербайджане расширен список публичных лиц юрправа, освобожденных от НДС за выполнение работ за счет средств госбюджета
Завод по производству топлива в Узбекистане стал членом американского общества по испытанию материалов
Верим, что власти Армении, проанализировав причину внутреннего кризиса, сделают правильный вывод – Джейхун Байрамов
Азербайджан играет важную роль в политике Германии по диверсификации поставок энергоносителей - посол (Эксклюзив)
Часть членов семей лиц, ранее примкнувших к зарубежным террористическим группировкам, возвращена в Азербайджан - госкомитет