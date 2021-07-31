ОАО «Агросервис» привлекает услуги по техподдержке

Тендеры 31 июля 2021 15:09 (UTC+04:00)
ОАО «Агросервис» привлекает услуги по техподдержке
Названа дата заседания дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса по вопросу депутата Эльданиза Салимова
Названа дата заседания дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса по вопросу депутата Эльданиза Салимова
На совместном заседании Рабочих групп Межведомственного центра в Гадруте обсуждены проделанные и предстоящие работы в Карабахе (ФОТО)
На совместном заседании Рабочих групп Межведомственного центра в Гадруте обсуждены проделанные и предстоящие работы в Карабахе (ФОТО)
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