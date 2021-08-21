Аэропорт в Узбекистане закупит электрооборудование
Убийца, злодей, ревнивец… Почему народный артист Авез Абдуллаев отрицательный герой – Интервью (ФОТО/ВИДЕО)
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО)
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Центры DOST в Баку начинают прием обращений членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии выпуска «Базового курса морских коммандос» (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский велопутешественник установил рекорд и достиг высоты 6 400 метров на Пике Ленина (ФОТО)
Участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане обеспечит выход на новые рынки - минпромторг РФ
Швейцария поддерживает Узбекистан в применении международных стандартов в таможенной сфере - посольство
Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана - МИД
Развитие внешнеэкономической деятельности Туркменистана отражено в оценках рейтингового Агентства «Fitch Ratings»
Фильм азербайджанского режиссера включен в программу "Тюркский мир" Казанского фестиваля мусульманского кино