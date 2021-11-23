Почтовый оператор Казахстана закупит автозапчасти
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На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций ООО Optimal Electronics (ФОТО)
В Баку состоялась торжественная презентация фильма Оливера Стоуна, посвященного Нурсултану Назарбаеву (ВИДЕО, ФОТО)
Устранены препятствия для экспорта продукции растениеводства в РФ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Португалии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Уганды в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нигерии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Пассажиры общественного транспорта в Сумгайыте смогут расплачиваться посредством BakıKart - глава управления
Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению взаимодействия в рамках "ЕС - Центральная Азия"
С освобожденных территорий Азербайджана можно будет экспортировать сельхозпродукцию в любую страну мира - Агентство