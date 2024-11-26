БАКУ /Trend/ - Сумгайытскую городскую детскую больницу капитально отремонтируют.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, юридическое лицо публичного права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) начало подготовку в связи с этим.

Так, будет проведена работа по подготовке проектно-сметной документации в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией Сумгайытской городской детской больницы.

По прогнозам учреждения, выполнение указанных работ обойдется в 924 412 манатов.

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