Агентство социальных услуг Азербайджана закупит служебные автомобили

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана закупит служебные автомобили.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, в связи с этим агентство начало подготовку.

Согласно информации, 14 служебных легковых автомобилей типа "седан", которые будут приобретены, предназначены для аппарата Агентства социальных услуг и предприятий социального обслуживания. Год выпуска автомобилей - 2023-й, что является одним из основных условий.

Автомобили агентству передаст Общество с ограниченной ответственностью "TOYOTA ABSHERON MERKEZI", компании будет выплачено 567 000 манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!