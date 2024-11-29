Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Тендеры

Агентство социальных услуг Азербайджана закупит служебные автомобили

Тендеры Материалы 29 ноября 2024 18:42 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана закупит служебные автомобили.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, в связи с этим агентство начало подготовку.

Согласно информации, 14 служебных легковых автомобилей типа "седан", которые будут приобретены, предназначены для аппарата Агентства социальных услуг и предприятий социального обслуживания. Год выпуска автомобилей - 2023-й, что является одним из основных условий.

Автомобили агентству передаст Общество с ограниченной ответственностью "TOYOTA ABSHERON MERKEZI", компании будет выплачено 567 000 манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости