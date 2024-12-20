БАКУ /Trend/ - В Агдеринском районе будет проведен ремонт частных жилых домов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Так, будет проведен ремонт 90 частных жилых домов в селе Гасанриз района.

Согласно сообщению, Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах завершила подготовку в связи с этим.

Организация поручила выполнение указанных работ ООО "AEF Group" и заключила с ним контракт стоимостью 2 млн 393 тыс. 850 манатов.

Отметим, что ООО "AEF Group", которое будет заниматься ремонтом домов в Агдере, было зарегистрировано в 2021 году. Законным представителем компании является Асланов Сулейман Икрам оглу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!