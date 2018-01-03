Росавиация отозвала допуск на выполнение двух рейсов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) отозвало допуск авиакомпании "ВИМ-Авиа" на полеты в Азербайджан.

Об этом говорится в протоколе межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных перевозок, имеющемся в распоряжении Trend.

Как отмечается, речь идет о рейсах Санкт-Петербург – Габала и Жуковский - Гянджа.

В документе указывается, что допуск был отозван из-за невыполнения полетов в течение сезона расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) следующего за сезоном, в котором был выдан допуск.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа", существовавшая 17 лет и входившая в десятку крупнейших российских авиакомпаний по объему пассажиропотока, в октябре прекратила полеты из-за долгов.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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