Баку возглавил список городов, которые стоит посетить в 2018 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Баку возглавил список городов, составленный авторитетным изданием USA Today, которые стоит посетить в 2018 году.

Отметим, что список составлен по рекомендациям 27-летнего Сала Лавалло, который является одним из самых молодых американцев, посетивших все 193 государства-члены ООН.

«Прогулка по городу похожа на посещение музея под открытым небом», - отметил Лавалло, подчеркнув, что богатый нефтью Баку инвестировал миллиарды в культуру и современную архитектуру.

В данный список также вошли Дили (Тимор-Лешти), Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Кигали (Руанда), Скопье (Македония), Бейрут (Ливан), Мендоса (Аргентина), Фритаун (Сьерра-Леоне), Асмэра (Эритрея), Баган (Мьянма ), Константина (Алжир).

(Текст: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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