Баку возглавил список городов, которые стоит посетить в 2018 году (ФОТО)

6 января 2018 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку возглавил список городов, составленный авторитетным изданием USA Today, которые стоит посетить в 2018 году.

Отметим, что список составлен по рекомендациям 27-летнего Сала Лавалло, который является одним из самых молодых американцев, посетивших все 193 государства-члены ООН.

«Прогулка по городу похожа на посещение музея под открытым небом», - отметил Лавалло, подчеркнув, что богатый нефтью Баку инвестировал миллиарды в культуру и современную архитектуру.

В данный список также вошли Дили (Тимор-Лешти), Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Кигали (Руанда), Скопье (Македония), Бейрут (Ливан), Мендоса (Аргентина), Фритаун (Сьерра-Леоне), Асмэра (Эритрея), Баган (Мьянма ), Константина (Алжир).

(Текст: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Завтра в Баку облачно, возможен дождь
Общество 1 января 13:28
Предновогодний вечерний Баку – ФОТОСЕССИЯ
Общество 31 декабря 2017 18:59
Баку погрузился в праздничную атмосферу - ФОТОСЕССИЯ
Общество 30 декабря 2017 18:05
Азербайджанцы в пещерном городе Уплисцихе: лучше один раз увидеть! (ФОТО)
Путешествия 26 декабря 2017 17:23
Борис Адрианов пробежался по Баку: "Ели мы вкусно, жили красиво..." (ФОТО)
Интервью 26 декабря 2017 17:00
В Баку будут созданы информационные центры для туристов
Туризм 25 декабря 2017 16:17
Впервые фильм “Один дома” представлен в Баку потрясающим новогодним гимнастическим Anchorшоу (ФОТО)
Общество 24 декабря 2017 23:32
Иностранные туристы назвали Шанхай, Пекин и Гуанчжоу любимыми китайскими городами - доклад
Туризм 22 декабря 2017 03:55
В Азербайджан ожидается наплыв туристов на Новый год
Туризм 21 декабря 2017 05:14
В бакинские школы на конкурсной основе приняты замдиректора
Общество 18 декабря 2017 17:33
С начала года азербайджанские туристы потратили за рубежом $2 млрд
Бизнес 18 декабря 2017 11:51
В движении транспорта на улицах Баку ожидаются изменения
Общество 18 декабря 2017 09:00
Узбекистан и Казахстан обсуждают разработку совместных комбинированных туров для туристов из третьих стран
Туризм 18 декабря 2017 06:55
Азербайджан – одна из 10 популярных стран, посещаемых гражданами ОАЭ
Общество 14 декабря 2017 17:12
Азербайджан привлекателен для туристов в качестве новогоднего направления - Ассоциация
Бизнес 14 декабря 2017 14:09
Азербайджан и Польша могут наладить прямое авиасообщение
Бизнес 13 декабря 2017 18:09
Азербайджан и Казахстан укрепят сотрудничество в области туризма
Бизнес 12 декабря 2017 17:30
Туризм из России в Кыргызстан вырос на 15% в 2017 году
Туризм 12 декабря 2017 09:27