Рейсы Buta Airways станут основой для развития отношений Азербайджана и Болгарии (ФОТО)

СОФИЯ /Trend/ - Рейсы Баку-София авиакомпании Buta Airways станут основой для развития туризма, бизнеса и отношений между Азербайджаном и Болгарией, сказал во вторник в Софии директор компании Buta Airways Джамиль Манизаде на пресс-конференции, организованной в связи с осуществлением первого авиарейса Баку-София.

Манизаде выразил благодарность коллегам в аэропорту Софии, Администрации гражданской авиации Болгарии, представителям компании наземного обслуживания, которые помогли осуществить этот проект в максимально короткие сроки.

"Гражданская авиация и сегодняшнее событие сделало столицы Азербайджана и Болгарии ближе. Мы очень рады, что Buta Airways послужила тем самым мостом между двумя странами, который объединил, и в дальнейшем послужит прекрасной основой для развития туризма, бизнеса и отношений между двумя государствами", - сказал Манизаде.

Во вторник отправился первый рейс из столицы Азербайджана Баку в болгарскую Софию.

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов приняли участие в церемонии отправки первого рейса.

Договоренность об открытии воздушного сообщения между Баку и Софией была достигнута в рамках переговоров Президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Болгарии Румена Радева.

Столица Болгарии стала первым городом в Европейском союзе, куда будет выполнять прямые рейсы первый азербайджанский лоукостер Buta Airways. Минимальный тариф по направлению Баку-София, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться раз в неделю по вторникам.

Продажа авиабилетов открыта на официальном сайте www.butaairways.az. Будучи лоукостером, в минимальном тарифе такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

(Автор: Максим Цурков. Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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