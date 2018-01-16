Арабские инвесторы интересуются азербайджанскими отелями экономкласса - Ассоциация

16 января 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Арабские инвесторы проявляют интерес к гостиничному бизнесу Азербайджана, в основном к отелям сегмента “эконом”, сообщил во вторник Trend председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов страны Самир Дубенди.

При этом, по словам председателя правления, фактов покупки отелей в Азербайджане пока не наблюдалось.

“У нас отсутствует информация о продаже азербайджанских отелей арабским инвесторам, но интерес с их стороны присутствует. В прошлом году к нам обращались инвесторы из Саудовской Аравии. Они интересовались в основном отелями категории “эконом” - двух- и трехзвездочными. Но в итоге договоренность не была достигнута, а причины нам остались неизвестными”, - сказал Дубенди.

Глава Ассоциации подчеркнул, что на данный момент в Азербайджане не зарегистрированы отели, принадлежащие арабским инвесторам.

"В настоящее время Ассоциация занимается составлением реестра объектов размещения туристов, где среди прочего собирается информация об их владельцах и управляющих. Мы уже завершили работу по Баку и сейчас продолжаем работу в регионах Азербайджана. Хочу сказать, что на данный момент мы не повстречали отели, принадлежащие или управляемые арабами. Конечно же, сюда не входят отели, принадлежащие к известным гостиничным сетям”, - отметил Дубенди.

Дубенди также высказал мнение, что в настоящее время нет необходимости в привлечении арабских инвестиций в отельный бизнес.

“Мы не являемся сторонниками продаж наших отелей арабам. В этом нет необходимости, так как сегодня в Азербайджане сформировалось большое число профессионалов, поэтому нам будет правильней полагаться на местные кадры”, - сказал председатель Ассоциации.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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