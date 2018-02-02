Из Баку можно отправиться в морской круиз

БАКУ /Trend/ - Летом как граждан Азербайджана, так и иностранных гостей ожидают интересные круизы по Каспийскому морю. Об этом в пятницу сказал журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.



По его словам, Россия уже подготавливает корабли для организации морских круизов по Каспийскому морю.



«В связи с этим уже было обсуждено несколько проектов. Организация круизов начнется ближе к лету», - сказал министр.



Напомним, что в соответствии с подписанным в прошлом году распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по увеличению потока туристов в Азербайджан», министерству иностранных дел совместно с Государственной морской администрацией, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» провести переговоры с прикаспийскими странами для организации морских круизов в Каспийском море.



28 декабря ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и ОАО "Московское речное пароходство"подписали меморандум о сотрудничестве по круизному судоходству в Каспийском регионе с использованием нового круизного пассажирского судна проекта "Петр Великий".



Согласно подписанному меморандуму, до конца 2019 года начнутся морские туры российского круизного лайнера "Петр Великий" в Баку. Меморандум предусматривает совместную деятельность по изучению и выработке оптимальных маршрутов круизных пассажирских судов, таких как порты Черного моря - внутренние водные пути РФ - Астрахань - порты Каспийского моря; Москва - Баку; Астрахань - Махачкала - Баку; Баку - Энзели - Ноушехр - Туркменбаши - Актау - Астрахань и другие.



На этом круизном лайнере пассажиры смогут путешествовать по Черному морю, портовым городам России, прикаспийским странам. На корабле есть фитнес-зал, рестораны, кинотеатр и иные условия для полноценного отдыха. Технические характеристики лайнера (длина -141 метр, ширина – 16,82 метра) позволят ему пришвартовываться во всех имеющихся в Каспийском море портах. Численность экипажа лайнера составит 90 человек.



Организация морских круизов привлечет в Азербайджан больше туристов и способствует развитию туризма в стране. Данный проект позволит привлечь туристов из стран ЕС, США, Австралии, Китая и других регионов мира.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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