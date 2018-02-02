Из Баку можно отправиться в морской круиз

2 февраля 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Летом как граждан Азербайджана, так и иностранных гостей ожидают интересные круизы по Каспийскому морю. Об этом в пятницу сказал журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, Россия уже подготавливает корабли для организации морских круизов по Каспийскому морю.

«В связи с этим уже было обсуждено несколько проектов. Организация круизов начнется ближе к лету», - сказал министр.

Напомним, что в соответствии с подписанным в прошлом году распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по увеличению потока туристов в Азербайджан», министерству иностранных дел совместно с Государственной морской администрацией, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» провести переговоры с прикаспийскими странами для организации морских круизов в Каспийском море.

28 декабря ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и ОАО "Московское речное пароходство"подписали меморандум о сотрудничестве по круизному судоходству в Каспийском регионе с использованием нового круизного пассажирского судна проекта "Петр Великий".

Согласно подписанному меморандуму, до конца 2019 года начнутся морские туры российского круизного лайнера "Петр Великий" в Баку. Меморандум предусматривает совместную деятельность по изучению и выработке оптимальных маршрутов круизных пассажирских судов, таких как порты Черного моря - внутренние водные пути РФ - Астрахань - порты Каспийского моря; Москва - Баку; Астрахань - Махачкала - Баку; Баку - Энзели - Ноушехр - Туркменбаши - Актау - Астрахань и другие.

На этом круизном лайнере пассажиры смогут путешествовать по Черному морю, портовым городам России, прикаспийским странам. На корабле есть фитнес-зал, рестораны, кинотеатр и иные условия для полноценного отдыха. Технические характеристики лайнера (длина -141 метр, ширина – 16,82 метра) позволят ему пришвартовываться во всех имеющихся в Каспийском море портах. Численность экипажа лайнера составит 90 человек.

Организация морских круизов привлечет в Азербайджан больше туристов и способствует развитию туризма в стране. Данный проект позволит привлечь туристов из стран ЕС, США, Австралии, Китая и других регионов мира.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Применение системы "ASAN Viza" в аэропортах Азербайджана способствует развитию туризма – министр
Туризм 15:48
Министр о проведении работ в заповеднике «Янардаг»
Туризм 31 января 15:46
В Азербайдажане за маклерство туркомпании будут привлечены к ответственности - министр
Туризм 31 января 15:38
В Азербайджане создаются еще три турзоны - министр
Туризм 31 января 12:28
В Баку состоялась презентация книги "Карабах-летопись веков" (ФОТО)
Культура 19 января 13:32
Абульфас Гараев о предстоящих задачах минкультуры и туризма
Общество 27 декабря 2017 17:33
Цены в отелях Азербайджана не такие уж высокие - министр
Туризм 27 декабря 2017 15:21
Азерпаше Нематову вручен орден "За службу Отечеству" второй степени (ФОТО)
Культура 26 декабря 2017 10:55
В регионах Азербайджана важно расширить организацию концертов и показ фильмов - министр
Туризм 15 декабря 2017 19:02
В Азербайджане необходимо углублять знания работников музеев - министр
Общество 11 декабря 2017 19:11
В Баку прошел торжественный вечер в честь 90-летия Али Ильдырымоглу (ФОТО)
Культура 18 ноября 2017 15:36
Число покупателей второго Бакинского шопинг-фестиваля выросло вдвое - министр
Бизнес 15 ноября 2017 13:51
Власти Италии ужесточат правила прохождения лайнеров по Венецианской лагуне
Европа 8 ноября 2017 20:19
В Баку состоялось награждение деятелей культуры и искусства и работников сферы туризма (ФОТО)
Социум 17 октября 2017 21:00
Азербайджан может предоставить туристам специальные скидочные карты
Бизнес 12 октября 2017 16:21
Азербайджан увеличит турпоток в осеннее межсезонье
Бизнес 12 октября 2017 12:28
Абульфас Гараев: Азербайджан способен принимать до 3,5 млн туристов ежегодно
Бизнес 5 октября 2017 12:23
Правительство Турции готово субсидировать туркомпании в целях развития круизного туризма
Бизнес 28 сентября 2017 11:06