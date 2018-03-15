Азербайджан и Иран упростят визовый режим

БАКУ /Trend/ - Граждане Ирана смогут в ближайшем будущем получать азербайджанскую визу непосредственно в аэропортах.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече глав МИД Азербайджана, Грузии, Турции и Ирана в Баку.

В ходе выступления иранский министр подчеркнул важность регионального сотрудничества.

«Мы нуждаемся в региональном сотрудничестве. Исламская Республика Иран намерена налаживать как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество в регионе. Одной из самых важных сфер в этой связи является транзит. Мы способны создать самый выгодный маршрут, который соединит Персидский залив и Индийский океан с Черным морем. Возможности также имеются в сфере энергетики и туризма», - сказал иранский министр.

В четверг в Баку в рамках первой четырехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии была подписана совместная декларация.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

(Авторы: Илькин Шафиев, Фархад Данешвар. Редактор: Ирина Парфёнова)

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