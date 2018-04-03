Болгария привлекает азербайджанских инвесторов в новые проекты в сфере туризма (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Новые проекты в туристическом секторе Болгарии могут быть привлекательными для азербайджанских инвесторов, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр туризма Болгарии Николина Ангелкова.

"Болгария становится все более привлекательной страной не только для туристов, но и для предпринимателей. Наша цель состоит в том, чтобы министерство туризма стало универсальной структурой для привлечения крупных инвесторов в этот сектор и для поощрения иностранных инвестиций. Мы намерены сосредоточить все соответствующие административные процедуры в одной структуре", - сказала министр.

Ангелкова отметила, что в Болгарии созданы гибкие условия для успешной реализации масштабных бизнес-проектов.

"Мы совместно с муниципалитетами подготовили карту инвестиционных проектов в сфере туризма в Болгарии. Это, в основном включает в себя идеи для обновления парков и городской среды, создание плавательных и SPA-комплексов, экспозиционных и культурных центров, лыжных сооружений, туристической инфраструктуры и т.д. Этот список может быть дополнен новыми предложениями", - сказала министр.

Ангелкова добавила, что эта карта опубликована не только в отдельной брошюре на нескольких языках, но и на веб-сайте министерства туризма Болгарии.

"Мы активно продвигаем эту идею для привлечения потенциальных инвесторов. Я убежден, что реализация этих проектов принесет экономическую выгоду, как инвесторам, так и потребителям туристических услуг", - сказала министр.

По словам Ангелковой, Болгария имеет неоспоримые преимущества, как для налаживания бизнеса, так и для аутсорсинга.

"Ставка корпоративного налога и подоходного налога в стране составляет 10 процентов каждая. По итогам 2016 года, рост ВВП в Болгарии составил 3,4 процентов (пятое место в ЕС). Кроме того, в стране было зафиксировано второе по величине соотношение государственного долга к ВВП [наименьшего] в ЕС", - сказала Ангелкова.

По словам министра, все эти факторы, несомненно, делают Болгарию привлекательной, и это придает уверенности в том, что азербайджанские инвесторы также проявят интерес к участию в реализации проектов в туристическом секторе страны.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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