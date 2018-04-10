Госреестр туризма может появиться в Азербайджане в 2018 году

10 апреля 2018 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный реестр туризма в Азербайджане может появиться в 2018 году, сказал во вторник журналистам председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана, президент Всемирной организации оздоровительного туризма Руслан Гулиев.

По словам председателя Ассоциации, создание реестра поможет улучшить координацию в этой сфере, облегчить процесс мониторинга и контроля над деятельностью субъектов туризма.

"Создание реестра ни в коем случае не будет способствовать бюрократическим препонам. Собранная статистика поможет нам в дальнейшем более рационально координировать деятельность в этой сфере", - отметил Гулиев.

Реестр туризма создается на основе распоряжения Президента Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года с целью развития в Азербайджане туризма и расширения возможностей использования в этой сфере современных информационно-коммуникационных технологий. Как ранее сообщалось, компании и туристические объекты смогут вносить информацию о себе в этот реестр. В свою очередь, министерство культуры и туризма совместно с соответствующими общественными структурами будет проверять информацию, размещенную в систему со стороны компаний, отелей, или людей. Компании, вошедшие в реестр, будут также привлекаться ко всем международным мероприятиям, к программам повышения образования и улучшения обслуживания.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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