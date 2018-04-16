Из Тюмени в Баку будут осуществляться прямые авиарейсы

16 апреля 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из Тюмени в Баку появятся новые прямые авиарейсы, которые будет выполнять авиакомпания Utair, сообщает РБК со ссылкой на коммерческого директора тюменского аэропорта "Рощино" Михаила Русакова.

По его словам, летняя программа воздушной гавани сформирована.

"В этом году ожидается большое увеличение полетов в Анталию (Турция). Так, авиакомпания Atlas Global будет летать семь раз в неделю. Кроме этого по два раза в неделю перевозить пассажиров к солнечным берегам Турции будут компании Россия, Ямал, Royal Flight. Авиакомпания AZUR air будет возить в Тунис и Болгарию (Бургас). "Узбекские авиалинии» будут летать в Ташкент, Utair - в Баку (Азербайджан). Рассматриваем вариант возобновление полетов в Худжанд (Таджикистан)», - сказал Русаков.

Отметим, что Utair выполняет регулярные рейсы в Баку из Москвы.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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