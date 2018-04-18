В тройке лучших: россияне выбирают Баку, Астану и Минск для турпоездок

БАКУ /Trend/ - Согласно данным аналитического агентства «ТурСтат», Минск, Астана и Баку лидируют в рейтинге весенних путешествий российских туристов в страны СНГ.

Майские праздничные выходные в России - с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая 2018 года. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной 2018 года.

По данным «ТурСтат», туры выходного дня чаще всего выбирают российские туристы, путешествующие в СНГ. В среднем, туристы в города СНГ приезжают весной на 3 дня и расходуют 65 долларов в сутки на проживание и питание.

Дешевые туры в города СНГ выбирают в Кишинев, Бишкек и Ташкент, а для туров «люкс» туристы выбирают Астану и Баку.

В топ самых популярных у российских туристов городов СНГ весной 2018 года также вошли Алматы (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдова), Бишкек (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).

Напомним, что Азербайджан в последние годы занимается активным развитием своего туристического сектора, ежегодно привлекая все большее туристов со всего мира. В рамках мероприятий по расширению туристической популярности, Азербайджан в свое время стал организатором и «домом» для таких масштабных проектов как «Евровидение», «Европейские игры», «Исламские Игры» и др.

В настоящее время Азербайджан готовится к проведению в третий раз соревнований «Формулы 1», успешно организованных до этого в 2016 и 2017 годах.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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