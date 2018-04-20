В Азербайджане подготовят план действий по развитию оздоровительного туризма

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане будет представлен "План действий по развитию оздоровительного туризма", рассчитанный на 2018-2020 годы.

Об этом сказал на пресс-конференции в пятницу председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана, президент Всемирной организации оздоровительного туризма Руслан Гулиев.