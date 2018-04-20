В Азербайджане подготовят план действий по развитию оздоровительного туризма

20 апреля 2018 16:10 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане будет представлен "План действий по развитию оздоровительного туризма", рассчитанный на 2018-2020 годы.

Об этом сказал на пресс-конференции в пятницу председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана, президент Всемирной организации оздоровительного туризма Руслан Гулиев.

По его словам, он будет затрагивать, в частности, вопросы брендинга и получения международных сертификатов.

Гулиев напомнил, что в текущем году в Азербайджане также планируется запустить Государственный реестр туризма.

Кроме того, председатель ассоциации отметил, что переход руководства во Всемирной организации оздоровительного туризма к Азербайджану будет способствовать еще большему развитию туризма в стране.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Госреестр туризма может появиться в Азербайджане в 2018 году
Туризм 10 апреля 13:24
Азербайджанец избран президентом Всемирной организации оздоровительного туризма
Туризм 7 апреля 17:36
Какие льготы нужны для развития туризма в Азербайджане?
Бизнес 4 июля 2016 16:04
В Баку отмечаются Дни оздоровительного туризма и партнерства
Общество 8 ноября 2012 11:14