Страны-члены ШОС обсудили развитие туризма

В городе Ухань (Китай) 9 мая состоялась встреча руководителей национальных туристских администраций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом, как передаёт портал "UzDaily", сообщила в четверг пресс служба Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана.

Согласно информации, в рамках встречи состоялись переговоры главы Госкомтуризма с руководителями соответствующих ведомств России, Китая, Индии, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, губернатором китайской провинции Хубэй и прочими.

Главы делегаций рассмотрели и одобрили проект Плана совместных действий по реализации Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на 2019-2020 годы, приняв решение представить проект данного документа на подписание в ходе Саммита ШОС в городе Циндао (Китай).

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