Крупнейшая российская авиакомпании будет летать в Ташкент

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания S7 Airlines с 3 августа может начать осуществлять регулярные рейсы из Москвы в Ташкент, передают в понедельник узбекские СМИ.

Первое время полёты будут выполняться по вторникам и пятницам, однако с октября будут добавлены рейсы по четвергам и воскресеньям. Вылет из Москвы будет осуществляться в 05:30 по местному времени из аэропорта Домодедово, прибытие в Ташкент – в 11:30. Обратное отправление из Ташкента – в 13:00, прилет в Москву – в 15:20.

На рейсах будут использоваться самолеты Airbus A320 и A319. Стоимость одного билета составит примерно около девяти тысяч рублей или около 1,1 миллиона сумов в одну сторону (примерно 143 доллара)

Напомним, что с 14 апреля «Узбекские авиалинии» и S7 Airlines начали выполнять авиарейсы из Ташкента и Намангана в российские города Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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